«Я был на твоём месте». Руне и ван де Зандсхулп списались в соцсети после финала в Мюнхене

Седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне и 29-й номер рейтинга ATP нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп пообщались в социальной сети после финального матча турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

Напомним, в решающем матче соревнований Руне победил ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (7:3), уйдя в третьем сете с 2:5. У голландца было несколько матчболов, ни один из которых он не смог реализовать.

«Это больно», — написал после матча нидерландский спортсмен.

В комментарии к этому посту пришёл Руне, который решил подбодрить своего коллегу.

«Друг, я знаю. Я был на твоём месте неделю назад, ведя почти 5:1 в финале, и проиграл в Монако. Впереди хорошие времена. Ты играешь невероятно», — ответил датчанин.

Напомним, в финале «Мастерса» в Монако Руне проиграл россиянину Андрею Рублёву, ведя в третьем сете 4:1.