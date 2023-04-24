Алькарас — о Музетти и Синнере: у нас было так много совместных моментов

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своих отношениях с итальянскими спортсменами Лоренцо Музетти, 20-й ракеткой мира, и Янником Синнером, восьмой ракеткой мира.
«С Лоренцо мы встречали друг друга на турнирах, ещё когда были совсем детьми. У нас было так много совместных моментов! Я очень уважаю его, даже вспоминая финал турнира ATP-500 в Гамбурге, в котором Лоренцо победил меня.
С Янником отношения особенные: большое соперничество, но и искренняя дружба. Я не знал, что он снялся с турнира в Мадриде, но уверен, что мы увидимся в Риме. Это будет 100%», — цитирует Алькараса итальянское издание OA Sport.
В воскресенье, 23 апреля, Карлос Алькарас одержал уверенную победу над греком Стефаносом Циципасом и второй год подряд стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Барселоне.
- 24 апреля 2023
-
00:40
-
00:32
-
00:20
- 23 апреля 2023
-
23:54
-
23:37
-
23:17
-
22:41
-
22:40
-
22:30
-
22:18
-
21:47
-
21:31
-
20:51
-
20:29
-
18:53
-
18:45
-
18:32
-
18:30
-
18:15
-
17:42
-
17:31
-
16:52
-
16:33
-
16:23
-
16:02
-
15:30
-
15:00
-
14:33
-
14:11
-
13:46
-
13:30
-
13:19
-
13:13
-
12:55
-
12:27