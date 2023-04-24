Алькарас — о Музетти и Синнере: у нас было так много совместных моментов

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своих отношениях с итальянскими спортсменами Лоренцо Музетти, 20-й ракеткой мира, и Янником Синнером, восьмой ракеткой мира.

«С Лоренцо мы встречали друг друга на турнирах, ещё когда были совсем детьми. У нас было так много совместных моментов! Я очень уважаю его, даже вспоминая финал турнира ATP-500 в Гамбурге, в котором Лоренцо победил меня.

С Янником отношения особенные: большое соперничество, но и искренняя дружба. Я не знал, что он снялся с турнира в Мадриде, но уверен, что мы увидимся в Риме. Это будет 100%», — цитирует Алькараса итальянское издание OA Sport.

В воскресенье, 23 апреля, Карлос Алькарас одержал уверенную победу над греком Стефаносом Циципасом и второй год подряд стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Барселоне.