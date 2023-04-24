Рублёв — Лайовичу: ты самый приятный человек, которого я встречал за пределами корта
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв обратился к сербу Душану Лайовичу (70-й номер рейтинга ATP) после финала на турнире ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).
Напомним, в решающем матче Лайович победил Рублёва со счётом 6:3, 4:6, 6:4.
«Поздравляю Душана. Ты хороший друг и самый приятный человек, которого я только встречал за пределами корта. Я действительно счастлив, что ты выиграл этот титул, я знаю, как сильно ты старался. Мы много говорили об этом. Я очень счастлив, что ты играл потрясающе на этой неделе, тем более перед домашними трибунами, на глазах у своей семьи. Это всегда особенно. Я по-настоящему счастлив за тебя, ты полностью это заслужил», — сказал Рублёв на церемонии после матча.
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