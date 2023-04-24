Свёнтек прокомментировала победу над Соболенко в финале турнира в Штутгарте
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в финале турнира в Штутгарте со счётом 6:3, 6:4.
«Я очень сильно хотела победить, но я знала, что не могу по-настоящему сосредоточиться на этом и просто должна продолжать делать свою работу, как делала в предыдущих матчах. Я очень рада, что смогла сохранить хороший настрой и просто сосредоточиться на том, чем я хочу заниматься в теннисе», — приводит слова Свёнтек официальный сайт WTA.
Для Свёнтек это вторая подряд победа на данных соревнованиях. Отметим, в финале Штутгарта 2022 года Свёнтек со счётом 6:2, 6:2 обыграла именно Соболенко.
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