Чемпионская гонка ATP от 24 апреля: Медведев лидирует, Рублёв опустился на 6-е место

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Первая ракетка России Даниил Медведев продолжает лидировать. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович занимает второе место. Третьим идёт испанец Карлос Алькарас, обошедший итальянца Янника Синнера.
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв опустились на одну позицию и теперь занимают шестое и девятое места соответственно.
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Чемпионская гонка ATP. 24 апреля
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 3210 очков.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2565.
3 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 2410.
4 (3). Янник Синнер (Италия) — 2185.
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 2050.
6 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 2035.
7 (7). Тейлор Фритц (США) — 1725.
8 (11). Хольгер Руне (Дания) — 1480.
9 (8). Карен Хачанов (Россия) — 1350.
10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1310.
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