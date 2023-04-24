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Чемпионская гонка ATP от 24 апреля: Медведев лидирует, Рублёв опустился на 6-е место

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Первая ракетка России Даниил Медведев продолжает лидировать. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович занимает второе место. Третьим идёт испанец Карлос Алькарас, обошедший итальянца Янника Синнера.

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв опустились на одну позицию и теперь занимают шестое и девятое места соответственно.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате»

Чемпионская гонка ATP. 24 апреля

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 3210 очков.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2565.

3 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 2410.

4 (3). Янник Синнер (Италия) — 2185.

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 2050.

6 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 2035.

7 (7). Тейлор Фритц (США) — 1725.

8 (11). Хольгер Руне (Дания) — 1480.

9 (8). Карен Хачанов (Россия) — 1350.

10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1310.