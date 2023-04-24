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Тарпищев: Мирра Андреева очень перспективна, но пока рано петь дифирамбы

Тарпищев: Мирра Андреева очень перспективна, но пока рано петь дифирамбы
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о прогрессе и потенциале 15-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

Накануне Андреева одержала победу на турнире ITF W60 в Беллинцоне (Швейцария), став самой молодой обладательницей трёх титулов турниров данной категории. Ранее она дебютировала в топ-250 рейтинга WTA и получила уайлд-кард на турнир в Мадриде, который начнётся на следующей неделе.

«Все развиваются по-разному, надо уметь развивать свой потенциал в таком возрасте. Она тренируется во Франции. Если есть здоровье, почему бы не играть и на таком турнире? Это нормально. На сегодня она очень перспективная, класс игры есть, но пока рано петь дифирамбы», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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