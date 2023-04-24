Элина Аванесян не сумела выйти в финал квалификации турнира в Мадриде

166-я ракетка мира, российская теннисистка Элина Аванесян не смогла пройти в финал квалификации грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В полуфинальном раунде квалификации российская теннисистка проиграла представительнице Германии Тамаре Корпач (112-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:1. Общая продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Аванесян два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Корпач ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.

Основная часть грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) стартует 25 апреля и продлится до 6 мая. Действующей победительницей является представительница Туниса Онс Жабер.