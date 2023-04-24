Свёнтек: я счастлива быть первой ракеткой мира больше года

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась эмоциями от победы на прошедшем грунтовом турнире В Штутгарте и высказалась относительно своего длительного пребывания на первой строчке рейтинга WTA.

«Честно говоря, приехав сюда, я не ожидала от себя такого хорошего выступления. Я очень счастлива быть здесь и держать в руках трофей, это действительно замечательные ощущения. Горжусь собой и командой, что нам удаётся прогрессировать с каждым матчем. Конечно, финал был очень напряжённым, и я счастлива, что смогла сохранить хороший уровень.

Я довольна своей стабильностью. Раньше я играла стабильно на другом уровне, и это уже было здорово. Но мой нынешний уровень даже превосходит все мои ожидания. Прошлый год был действительно тяжёлым, и я чувствовала, что этот сезон тоже может быть непростым из-за возложенных на меня ожиданий.

Я счастлива, что мне удалось пройти через это. Это, вероятно, было самым важным событием, через которое мне пришлось пройти в начале года. Теперь я могу опираться на свой опыт и не думать о мелочах. Я счастлива, что больше года остаюсь номером один. Это захватывающее время», — приводит слова Свёнтек Tennis365.