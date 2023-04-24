Диана Шнайдер принесла своему университету в США первый титул ACC, став MVP турнира
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94-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер в составе команды университета штата Северная Каролина (NCSU) выиграла чемпионат ACC (Atlantic Coast Conference). Для команды это первый титул в истории на таком уровне.
В финале соревнований команда Шнайдер оказалась сильнее коллектива университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (UNC) со счётом 4:1. Примечательно, что это первая за 25 лет победа команды NCSU («волчья стая») над NCSU.
Интересно, что именно Шнайдер была признана MVP турнира. В решающем матче она разгромила лучшую теннисистку команды лучшего игрока данной конференции Фиону Кроули со счётом 6:2, 6:1. Также она принесла команде очко в парном разряде.
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