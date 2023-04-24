Польская авиакомпания отказала в вылете российской теннисистке из-за паспорта

32-летняя российская теннисистка Виталия Дьяченко пожаловалась на польскую авиакомпанию. Спортсменка сообщила, что подверглась дискриминации из-за российского паспорта.

«Действительно ли это помогает улучшить ситуацию в мире?

Сегодня мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией LOT Airlines по направлению Каир — Варшава — Ницца, так как я обладательница российского паспорта. Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами LOT Airlines!

У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но правила современного тенниса ничего не значат для реальности. Кроме того, у меня было рекомендательное письмо от моего отца, который родился на Украине и работает в Организации Объединённых Наций. В этом письме говорилось, что я его дочь (политика авиакомпаний разрешает летать членам семей граждан, у которых есть дипломатический паспорт), но все авиакомпании теперь вдруг отказываются от этих документов из-за страны вашего рождения.

В итоге я застряла на 18 часов в аэропорту Каира, спала на скамейках, не имея еды и возможности покинуть аэропорт!

Конец истории: ночевала в аэропорту, со мной обращались как с человеком третьего сорта, потратила пару тысяч евро, теперь нет возможности попасть на турнир, так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не перевозят россиян. В конце концов, я должна отказаться от участия, и единственный вариант — вернуться домой и пропустить ещё один турнир из-за этой ситуации.

Как профессиональный спортсмен, который играет без какого-либо флага и не представляет никакой страны, просто пытается жить своей жизнью и продолжать карьеру, которую я любила всю свою жизнь, справедливо ли это по отношению к спортсменам, которые не имеют никакого отношения к этой печальной ситуации? Надеюсь освободиться от политики, расизма и нацизма. Просто мира и чистого неба, пожалуйста!» — написала Дьяченко на своей странице в социальной сети.