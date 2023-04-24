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Аслан Карацев вышел в финал квалификации «Мастерса» в Мадриде, где сразится со Штруффом

Аслан Карацев вышел в финал квалификации «Мастерса» в Мадриде, где сразится со Штруффом
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Бывшая 14-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал квалификации грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Карацев (22) со счётом 6:4, 6:0 обыграл 140-ю ракетку мира, представителя Италии Рауля Бранкаччо. Встреча продлилась 1 час и 13 минут. Карацев два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Бранкаччо один эйс, пять двойных ошибок и семь нереализованных брейк-пойнтов.

За выход в основную сетку Мадрида Карацев сразится с первым сеяным Ян-Леннардом Штруффом из Германии.

Основные соревнования в Мадриде пройдут с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

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