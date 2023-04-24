Алькарас: я очень амбициозный парень. Моя очевидная краткосрочная цель — «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира Карлос Алькарас после защиты титула ATP-500 в Барселоне поделился ожиданиями от следующих грунтовых турниров.
«Я очень амбициозный парень и всегда хочу большего. Я хочу быть лучше, выигрывать титулы, как в Барселоне. Мы никогда не будем удовлетворены. Я окружаю себя амбициозными людьми, которые не бывают удовлетворены.
На каждый турнир мы едем с мыслью, что можем победить, и стараемся сделать всё возможное. Если я не выиграю в Мадриде, это не будет для меня провалом, всё зависит от уровня, который я показываю, и от матчей. Все игроки очень сильны, все могут взять титул и меня победить. Провальное выступление или нет, будет зависеть от того, какой уровень я покажу и как буду играть.
Очевидная краткосрочная цель – «Ролан Гаррос». Я очень хочу выиграть этот турнир, но сейчас мы сосредоточены на Мадриде и Риме», — приводит слова Алькараса Eurosport.uk.
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