Людмила Самсонова опубликовала фото из Мадрида с возлюбленным

18-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала в социальных сетях фото из Мадрида (Испания) с возлюбленным.

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Ранее Самсонова неудачно выступила на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Самсонова со счётом 2:6, 0:6 проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2021, бывшей второй ракетке мира чешке Барборе Крейчиковой. Титул в Штутгарте выиграла первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

В Мадриде Самсонова примет участие в грунтовом турнире категории WTA-1000. Людмила посеяна на нём под 14-м номером. Она пропустит первый раунд, а во втором сыграет с победительницей матча Мария Заневская (Бельгия) – Софья Кенин (США).

24-летняя Самсонова – бывшая 12-я ракетка мира, чемпионка четырёх турниров на уровне WTA.