Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джорджи — о фальсификации прививок от ковида: врач в оправдание упомянула знаменитость

Джорджи — о фальсификации прививок от ковида: врач в оправдание упомянула знаменитость
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка четырёх турниров WTA, итальянская теннисистка Камила Джорджи опровергла информацию о том, что находится под следствием за возможную фальсификацию информации о вакцинации от коронавируса.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что расследование дела Джорджи инициировано отчётом управления здравоохранением города Виченца из-за большого количества ложных прививок. В феврале 2021 года прокуратура города провела расследование, после которого за фальсификацию данных о вакцинации были задержаны сразу трое врачей.

«Под следствием не я, а врач из Виченцы, которая, чтобы оправдаться, упомянула знаменитостей. Я прививалась в разных местах и спокойна, иначе не смогла бы играть все эти месяцы. Для меня эта история закончилась», — приводит слова Джорджи Corriere della Sera.

Материалы по теме
Модница из Италии. Самая стильная теннисистка мира пугает соперниц невероятным ударом
Истории
Модница из Италии. Самая стильная теннисистка мира пугает соперниц невероятным ударом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023