Джорджи — о фальсификации прививок от ковида: врач в оправдание упомянула знаменитость

Чемпионка четырёх турниров WTA, итальянская теннисистка Камила Джорджи опровергла информацию о том, что находится под следствием за возможную фальсификацию информации о вакцинации от коронавируса.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что расследование дела Джорджи инициировано отчётом управления здравоохранением города Виченца из-за большого количества ложных прививок. В феврале 2021 года прокуратура города провела расследование, после которого за фальсификацию данных о вакцинации были задержаны сразу трое врачей.
«Под следствием не я, а врач из Виченцы, которая, чтобы оправдаться, упомянула знаменитостей. Я прививалась в разных местах и спокойна, иначе не смогла бы играть все эти месяцы. Для меня эта история закончилась», — приводит слова Джорджи Corriere della Sera.
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