Павел Котов пробился в финал квалификации «Мастерса» в Мадриде

101-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов пробился в финал квалификации грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В стартовом матче Котов (10) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6) обыграл представителя Бельгии Киммера Коппеянса (178-й номер рейтинга). Продолжительность встречи составила 2 часа и 46 минут. Котов семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
За выход в основную сетку престижных соревнований Котов сразится с победителем матча Федерико Дельбонис (Аргентина) — Йосуке Ватануки (Япония, 13).
Основные соревнования в Мадриде пройдут с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
- 24 апреля 2023
-
20:54
-
20:40
-
20:27
-
19:37
-
19:14
-
19:11
-
18:40
-
18:26
-
17:45
-
17:40
-
17:06
-
15:38
-
13:48
-
12:15
-
11:56
-
10:57
-
10:19
-
02:43
-
00:40
-
00:32
-
00:20
- 23 апреля 2023
-
23:54
-
23:37
-
23:17
-
22:41
-
22:40
-
22:30
-
22:18
-
21:47
-
21:31
-
20:51
-
20:29
-
18:53
-
18:45
-
18:32