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Павел Котов пробился в финал квалификации «Мастерса» в Мадриде

101-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов пробился в финал квалификации грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Котов (10) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6) обыграл представителя Бельгии Киммера Коппеянса (178-й номер рейтинга). Продолжительность встречи составила 2 часа и 46 минут. Котов семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в основную сетку престижных соревнований Котов сразится с победителем матча Федерико Дельбонис (Аргентина) — Йосуке Ватануки (Япония, 13).

Основные соревнования в Мадриде пройдут с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.