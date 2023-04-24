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Камилла Рахимова уверенно вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Мадриде

Камилла Рахимова уверенно вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Мадриде
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90-я ракетка мира, российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в финал квалификации грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Рахимова (8) со счётом 6:4, 6:2 обыграла представительницу Испании Анхелу Фиту Болуду (289-й номер рейтинга). Встреча продлилась 1 час и 29 минут. Рахимова один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Болуды четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в основную сетку соревнований в Мадриде Рахимова сразится с немкой Лаурой Зигемунд (14).

Основной турнир в Мадриде пройдёт с 25 апреля по 6 мая. Его действующей чемпионкой является представительница Туниса Онс Жабер.

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