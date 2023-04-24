«Я прямо в тебя мячиком дам». Павел Котов жёстко накричал на мать по ходу матча в Мадриде
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101-я ракетка мира, 24-летний российский теннисист Павел Котов жёстко накричал на свою мать по ходу стартового матча в квалификации грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Это произошло в третьем сете при счёте 5:3 (0:30) на подаче Котова. Павел проиграл этот гейм, после чего соперник довёл партию до тай-брейка.
Напомним, Котов (10) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6) обыграл представителя Бельгии Киммера Коппеянса (178-й номер рейтинга). Продолжительность встречи составила 2 часа и 46 минут.
«Мам, если ты сейчас не завалишь #####, я дам мячиком в тебя прямо, это понятно?» — сказал Котов.
За выход в основную сетку престижных соревнований Котов сразится с Йосуке Ватануки (Япония, 13).
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