Действующая чемпионка Онс Жабер снялась с турнира WTA-1000 в Мадриде

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 25 апреля по 6 мая.

Отметим, что в Мадриде Жабер должна была защищать прошлогодний титул. У Онс отнимется 1000 рейтинговых очков после завершения соревнований.

«Медицинские тесты показали, что у меня небольшой разрыв связок в голени, и мне потребуется чуть больше времени на восстановление. Так что я, к сожалению, не смогу выступить в этом году на турнире в Мадриде и защитить свой титул», — объяснила своё решение Жабер в социальных сетях.

Напомним, на прошлой неделе на турнире в Штутгарте Жабер дошла до полуфинала, с которого снялась, отыграв почти 20 минут. Уходя с корта, Онс не смогла сдержать слёз.