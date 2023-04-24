Шевченко на двух тай-брейках обыграл швейцарца Белье на старте квалификации Мадрида

96-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко пробился в финал квалификации грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), основные соревнования которого пройдут с 26 апреля по 7 мая.

В стартовом матче Шевченко (6) со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:4) обыграл представителя Швейцарии Антуана Белье (201-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 42 минуты. Шевченко семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Белье два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За место в основной сетке соревнований в Мадриде Шевченко сразится с победителем матча Цзэн Цзэн (Тайвань) — Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина, 18).