«26 подкрались незаметно». Вероника Кудерметова показала, как отпраздновала день рождения

13-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото с празднования дня рождения. Вчера, 24 апреля, Веронике исполнилось 26 лет.
«Ну вот, 26 подкрались незаметно. Спасибо всем, кто не забыл», — подписала фото Кудерметова.
Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой
Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой
Ранее Кудерметова провалила выступление на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Вероника потерпела поражение от американки Кори Гауфф в первом круге соревнований. Для россиянки этот проигрыш стал третьим подряд в WTA-туре.
Кудерметова – чемпионка одного турнира на уровне WTA, а именно Чарльстона-2021. Также Вероника является победительницей прошлогоднего Итогового чемпионата WTA в парном разряде. Она завоевала титул вместе с бельгийкой Элисе Мертенс.
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