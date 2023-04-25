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«26 подкрались незаметно». Вероника Кудерметова показала, как отпраздновала день рождения

13-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото с празднования дня рождения. Вчера, 24 апреля, Веронике исполнилось 26 лет.

«Ну вот, 26 подкрались незаметно. Спасибо всем, кто не забыл», — подписала фото Кудерметова.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Ранее Кудерметова провалила выступление на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Вероника потерпела поражение от американки Кори Гауфф в первом круге соревнований. Для россиянки этот проигрыш стал третьим подряд в WTA-туре.

Кудерметова – чемпионка одного турнира на уровне WTA, а именно Чарльстона-2021. Также Вероника является победительницей прошлогоднего Итогового чемпионата WTA в парном разряде. Она завоевала титул вместе с бельгийкой Элисе Мертенс.