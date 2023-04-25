Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей первого игрового дня
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Сегодня, 25 апреля, стартует грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Расписание первого игрового дня
Барбора Стрыцова (Чехия) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – начало матча приблизительно в 12:30 мск.
Анетт Контавейт (Эстония) – Каролина Мухова (Чехия) – начало матча приблизительно в 14:00 мск.
Юлия Путинцева (Казахстан) – Клэр Лю (США) – начало матча приблизительно в 15:30 мск.
Марина Заневская (Бельгия) – Софья Кенин (США) – начало матча приблизительно в 17:00 мск.
Линда Фрухвиртова (Чехия) – Кэти Волынец (США) – начало матча приблизительно в 18:30 мск.
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