«Нам не стоит себя обманывать». Дядя Надаля — о перспективах Рафаэля на «Ролан Гаррос»

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, высказался о перспективах племянника на «Ролан Гаррос» — 2023.
«Очевидно, что он не приедет на «Ролан Гаррос» хорошо подготовленным, нам не нужно себя обманывать. Он не проводил матчи с 10 января, уже довольно давно не участвует в соревнованиях, до Австралии он тоже сыграл немного. Но Надаль умеет быстро набирать обороты, а на турнире «Большого шлема» вообще много зависит от посева. Если вам посчастливится заполучить открытую сетку в первых раундах, то всё возможно.
Я уже говорил много раз и повторюсь: если Рафаэль выйдет во вторую неделю, он будет фаворитом турнира. Конечно, мы всей семьёй мечтаем об этой победе, и, я думаю, у него есть мотивация добиться этого», — приводит слова Надаля Punto De Break со ссылкой на эфир RTVE.
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