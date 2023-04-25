Алькарас — о защите титула Барселоны: мы должны писать свою историю

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу на турнире категории ATP-500, завершившемся в Барселоне (Испания) в воскресенье, 23 апреля. Спортсмен защитил титул Барселоны, полученный в 2022 году: Алькарас одержал победу над теннисистом из Греции Стефаносом Циципасом.
«Уже два года Рафа (Рафаэль Надаль. — Прим. «Чемпионата») не выступает в Барселоне, так что будем считать, что мне повезло. С ним я мог бы и не выиграть.
Жаль, что нам не довелось насладиться его игрой здесь последние два сезона. Будем надеяться, что он ещё поиграет. Но мы здесь не для того, чтобы сокрушаться, мы должны писать свою историю», — приводит слова Алькараса, сказанные на пресс-конференции, издание GoTennis.
Ранее Рафаэль Надаль отказался от участия в турнире в Мадриде, который пройдёт с 26 апреля по 7 мая.
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