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Аслан Карацев вышел в основной раунд турнира в Мадриде

Аслан Карацев вышел в основной раунд турнира в Мадриде
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Российский теннисист, 121-я ракетка мира Аслан Карацев вышел в основной раунд турнира серии «Мастерс», который проходит в Мадриде (Испания). В финальном матче квалификации спортсмен обыграл немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа, занимающего 65-ю строчку рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 14 минут. Аслан Карацев реализовал три из семи брейк-пойнтов, совершил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и три невынужденные. На счету его соперника ни одного брейк-пойнта, две двойные и девять невынужденных ошибок и пять подач навылет.

Основная стадия турнира в Мадриде начнётся в среду, 26 апреля. Финальный матч пройдёт 7 мая. Призовой фонд — € 7 705 780.

Всего в турнире принимает участие 96 спортсменов. Действующим чемпионом является Карлос Алькарас.

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