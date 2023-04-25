Тони Надаль: осталось недолго до того момента, когда Рафаэль сможет играть

Испанский специалист Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, заявил о том, что возвращение его племянника на корт не за горами, а также выразил сожаление, что «грунтовый король» вынужден пропустить Madrid Open в этом году.

«Рафаэль выздоравливает. Я думаю, осталось недолго до того момента, когда он сможет играть, но на этом турнире он не сможет выступить. Это один из турниров, который ему нравится больше всего, но нам придётся подождать следующего года», — сказал Тони Надаль в интервью RTVE.

Напомним, Рафаэль Надаль пропускает турниры в 2023 году после получения травмы на Открытом чемпионате Австралии.

Турнир категории «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 26 апреля по 7 мая.