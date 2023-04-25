«Это было что-то». Свёнтек назвала писателя, чьи книги впечатлили её больше всего

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, почему вне корта старается уделять достаточно времени чтению, а также назвала автора, произведения которого впечатлили её особенно сильно.

«Когда я почувствовала любовь к чтению? Наверное, когда мне было 17. Это просто заставило меня чувствовать себя менее одинокой в этом мире. Это было просто весело в сочетании с хорошим проведением времени и знакомством с людьми, о которых ты читаешь. Это больше похоже на то, что вы чувствуете, будто они ваши друзья.

Есть ли произведение, которое помогло мне понять всю важность книг? Когда я читала две трилогии Кена Фоллетта, это было что-то. Мне очень, очень понравилось. Они были такими толстыми. До того, как я прочитала эти книги, я не знала, что их можно прочесть так быстро. С одной стороны, они немного тяжеловаты, но я прочитала их так быстро, и это было так интересно, и чем дольше они были, тем больше они мне нравились», — сказала Свёнтек в подкасте WTA Insider.