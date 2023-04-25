Руне: в матче с Синнером я использовал негативные эмоции как топливо, и это помогло

Седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне ответил на вопрос об игре в напряжённой атмосфере, вспоминая победный полуфинальный матч на «Мастерсе» в Монте-Карло с итальянцем Янником Синнером, по ходу которого у него возникло несколько конфликтов с болельщиками.

«Когда играешь против кого-то из местных, — а у Синнера было много фанатов в Монте-Карло — это очень сложно. Неважно, что ты делаешь, они всё равно будут поддерживать его. Ты либо это принимаешь, и тогда ситуация для тебя будет тяжёлой, либо борешься с этим. Я проиграл первый сет 1:6 и подумал: «Боже, я не могу так продолжать». Мне нужно было найти какое-то решение, чтобы вернуться в игру. И я нашёл его в этой энергии, у меня правда получилось.

Использую ли негативную энергию для мотивации? В матче с Синнером это точно получилось. Я использовал негативные эмоции как топливо и смог сыграть гораздо лучше. Большую часть времени я бы сказал, что лучше играю в спокойном состоянии, когда преобладают позитивные эмоции. Но в таких матчах, как этот, когда ты не показываешь свой лучший уровень, особенно против таких сильных ребят, как Синнер, нужно найти другой способ. Если этого не сделать, ты проиграешь», — приводит слова Руне Tennis Majors.