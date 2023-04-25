AELTC: несколько россиян и белорусов уже подписали декларации о нейтралитете

Генеральный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и исполнительный директор Уимблдона Салли Болтон заявила о том, что некоторые российские и белорусские теннисисты уже подписали декларацию о нейтралитете, которая позволит им принять участие в главном травяном мэйджоре сезона.

«Как только мы сделали объявление, игроки смогли подписать декларации, и они могут это сделать вплоть до крайнего срока подачи заявок. Я не буду делиться подробностями о том, кто именно, но ряд игроков уже подписали.

Мы выслушали отзывы спортсменов за прошлый год, и они сказали, что хотели бы иметь возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что они подписываются», — приводит слова Болтон Reuters.

Напомним, ранее ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) объявила, что россияне и белорусы будут допущены на предстоящий Уимблдон в нейтральном статусе и при условии, что они не выражают поддержку специальной военной операции на Украине.