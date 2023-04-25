Надаль продолжает тренировки на грунте и надеется сыграть в Риме

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль показал, как тренируется на грунте в своей академии. В своих социальных сетях экс первая ракетка мира выложил фотографию с корта.
Накануне испанский теннисист сообщил что пропустит текущий грунтовый турнир серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Ранее Надаль также снялся с грунтового турнира в Барселоне и не принимал участия ни в одном соревновании после Australian Open. Он надеется вернуться в тур на «Мастерсе» в Риме.
Ранее испанскими СМИ сообщалось, что Надаль не желает форсировать своё возвращение в тур и планирует повторить свой прошлогодний график перед победным «Ролан Гаррос»: пропустить Барселону, но выступить на обоих «Мастерсах».
Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.
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