Павел Котов проиграл японцу Ватануки в финале квалификации «Мастерса» в Мадриде

101-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог пройти в основную стадию грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), уступив в матче финального квалификационного раунда представителю Японии Йосуке Ватануки (117-й номер рейтинга).

Игра завершилась победой японского теннисиста со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты. Котов шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Ватануки 11 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Основные соревнования в Мадриде пройдут с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.