Камилла Рахимова не смогла выйти в основную стадию турнира в Мадриде
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90-я ракетка мира, российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в основную стадию грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), уступив в финальном матче квалификации немке Лауре Зигемунд (14).
Игра завершилась победой немецкой теннисистки со счётом 6:4, 6:1. Общая продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала оба заработанных брейк-пойнта. На счету Зигемунд два эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Основной турнир WTA-1000 в Мадриде пройдёт с 25 апреля по 6 мая. Его действующей чемпионкой является представительница Туниса Онс Жабер, которая снялась с текущего розыгрыша соревнований.
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