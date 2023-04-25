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Чжу Линь проиграла 79-й ракетке мира в первом круге Madrid Open

Чжу Линь проиграла 79-й ракетке мира в первом круге Madrid Open
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39-я ракетка мира китайская теннисистка Чжу Линь уступила канадке Ребекке Марино (79-й номер рейтинга WTA) в первом круге турнира ATP-1000 в Мадриде (6:7 (1:7), 4:6).

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.

Китаянка не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи. Её соперница 11 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала три брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге соперницей канадской теннисистки станет бельгийка Элисе Мертенс. Для последней это будет первый матч на турнире.

Основной турнир WTA-1000 в Мадриде пройдёт с 25 апреля по 6 мая. Его действующей чемпионкой является представительница Туниса Онс Жабер, которая снялась с текущего розыгрыша.

Призовой фонд соревнований составил € 7 705 780.

Мадрид (ж). 1-й круг
25 апреля 2023, вторник. 16:50 МСК
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		4  
7 7 		6  
         
Ребекка Марино
Канада
Ребекка Марино
Р. Марино
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