Чжу Линь проиграла 79-й ракетке мира в первом круге Madrid Open

39-я ракетка мира китайская теннисистка Чжу Линь уступила канадке Ребекке Марино (79-й номер рейтинга WTA) в первом круге турнира ATP-1000 в Мадриде (6:7 (1:7), 4:6).
Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.
Китаянка не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи. Её соперница 11 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала три брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге соперницей канадской теннисистки станет бельгийка Элисе Мертенс. Для последней это будет первый матч на турнире.
Основной турнир WTA-1000 в Мадриде пройдёт с 25 апреля по 6 мая. Его действующей чемпионкой является представительница Туниса Онс Жабер, которая снялась с текущего розыгрыша.
Призовой фонд соревнований составил € 7 705 780.
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