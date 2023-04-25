Александр Шевченко вышел в основную стадию «Мастерса» в Мадриде
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96-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко пробился в основную стадию грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв в финале квалификации представителя Аргентины Хуана Мануэля Серундоло (104-й в рейтинге ATP)
Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Общая продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Шевченко пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал оба заработанных брейк-пойнта. На счету его оппонента два эйса, пять ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Основные соревнования турнира серии «Мастерс» в Мадриде пройдут с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
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