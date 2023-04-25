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Павел Котов попал в основную сетку мадридского «Мастерса» в качестве лаки-лузера

101-я ракетка мира, российский теннисист Павел Котов в качестве лаки-лузера попал в основную сетку грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Об этом сообщают организаторы соревнований.

Напомним, ранее сегодня, 25 апреля, российский теннисист уступил в матче финального квалификационного раунда представителю Японии Йосуке Ватануки (117-й номер рейтинга) — 7:6: (9:7), 3:6, 6:7 (3:7).

Также сообщается, что в качестве ещё одного лаки-лузера в основную стадию соревнований также попал немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф (65-й в рейтинге ATP), уступивший в финальном матче квалификации Аслану Карацеву (4:6, 2:6).

Основные соревнования турнира серии «Мастерс» в Мадриде пройдут с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас. Призовой фонд — € 7 705 780.