Уткин прокомментировал нецензурную брань теннисиста Котова в адрес матери во время матча

Известный футбольный журналист Василий Уткин оригинально высказался о нецензурных криках 24-летнего российского теннисиста Павла Котова в адрес собственной матери во время матча квалификации грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) с бельгийцем Киммером Коппеянсом.

«Наверняка вы видели сегодня это, видос порвал спортивное утро в «Телеграме»: юный теннисист Котов просит сидящую на трибуне маму «завалить #####».

За всеобщим осуждением я бы напомнил, что по степени и частоте ########## «теннисные родители» далеко превосходят всех остальных. Конечно, я не знаю, каковы отношения в семействе Котовых, но вообще-то я бы оценил шансы на то, что происходит в этой сцене, как 50/50.

Вот, например, вспомнить Алису Клейбанову, была такая теннисистка успешная. Она еще болела лимфомой Ходжкина, из-за чего и свернула карьеру.

Алиса всегда была крупная девочка, и обычно в молодёжных турнирах играла с соперницами старше на год-два. Мама плотно опекала её. Сверхплотно и сверхтребовательно. Только вперёд, только победы…

И однажды в тинейджерстве Клейбанова проиграла финал. Соперница, как всегда, была заметно старше. После этого мама остригла её наголо.

Много случаев было. Везёт с родителями не всем. Не спешите осуждать теннисиста Котова, у него вправду могли быть причины», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, в итоге Котов сломил сопротивление Коппеянса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).