Хольгер Руне выступит на Кубке Лэйвера — 2023

Седьмая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне примет участие в выставочном турнире «Кубок Лэйвера» – 2023. Об этом в своих социальных сетях сообщили организаторы турнира.
Руне пополнил состав команды Европы, капитаном которой по традиции станет 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швед Бьорн Борг.За команду Европы также сыграют россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас. Для 19-летнего датского теннисиста это будет дебютное участие в соревнованиях.
Противостоять команде Европы будет команда мира, за которую, как стало известно ранее, выступят представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, американцы Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо и австралиец Ник Кирьос. Капитаном команды мира по традиции станет cемикратный чемпион ТБШ, бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.
Соревнования выставочного турнира «Кубок Лэйвера» пройдут на «Роджерс Арене» в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября. В 2022-м впервые победила команда мира – у команды Европы четыре титула.
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