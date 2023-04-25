Сформировались все пары первого круга «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 25 апреля, прошли финальные матчи квалификации грунтового турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания).

Среди россиян в основную сетку турнира пробились Аслан Карацев, Александр Шевченко и Роман Сафиуллин, выигравшие свои матчи. Также ещё один российский теннисист Павел Котов, несмотря на поражение от японца Йосуке Ватануки, выступит в основной сетке в качестве лаки-лузера.

Все сформировавшиеся по итогам квалификации пары первого круга можно посмотреть на «Чемпионате»:

Основные соревнования престижного турнира серии «Мастерс» в Мадриде пройдут с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. Призовой фонд составил € 7 705 780.