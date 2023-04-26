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Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей первого игрового дня

Сегодня, 26 апреля, стартует грунтовый турнир категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-1000, Мадрид. Расписание первого игрового дня

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Илья Ивашко (Беларусь) – начало матча — приблизительно в 12:00 мск.

Алексей Попырин (Австралия) – Кентен Алис (Франция) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.

Александр Бублик (Казахстан) – Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) – начало матча — приблизительно в 15:00 мск.

Диего Шварцман (Аргентина) – Уго Гренье (Франция) – начало матча — приблизительно в 16:30 мск.

Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) – Ришар Гаске (Франция) – начало матча — приблизительно в 18:30 мск.