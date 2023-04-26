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Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей второго игрового дня

Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей второго игрового дня
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Сегодня, 26 апреля, стартует грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Расписание второго игрового дня

Мирра Андреева (Россия) – Лейла Фернандес (Канада) – начало матча — приблизительно в 12:00 мск.
Варвара Грачёва (Россия) – Сиюй Ван (Китай) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.
Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.
Анна Калинская (Россия) – Бренда Фрухвиртова (Чехия) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.
Виктория Хименес-Касинцева (Румыния) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – начало матча — приблизительно в 15:00 мск.

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