Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей второго игрового дня
Поделиться
Сегодня, 26 апреля, стартует грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Расписание второго игрового дня
Мирра Андреева (Россия) – Лейла Фернандес (Канада) – начало матча — приблизительно в 12:00 мск.
Варвара Грачёва (Россия) – Сиюй Ван (Китай) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.
Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.
Анна Калинская (Россия) – Бренда Фрухвиртова (Чехия) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.
Виктория Хименес-Касинцева (Румыния) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – начало матча — приблизительно в 15:00 мск.
Комментарии
- 26 апреля 2023
-
09:00
-
08:00
-
00:58
- 25 апреля 2023
-
23:59
-
22:47
-
22:45
-
22:00
-
21:41
-
21:12
-
21:04
-
20:21
-
20:18
-
20:03
-
19:57
-
19:54
-
19:49
-
18:53
-
18:21
-
18:06
-
17:57
-
17:15
-
16:59
-
14:06
-
13:24
-
12:13
-
10:48
-
09:44
-
08:00
-
00:59
-
00:30
-
00:08
- 24 апреля 2023
-
22:58
-
22:34
-
21:47
-
21:35
Партнерский контент