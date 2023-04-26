Руне — о Медведеве и Звереве: болельщики восхищаются не только спортом, но и характерами

Датский теннисист, седьмая ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал конфликт между россиянином Даниилом Медведевым (3-й в рейтинге ATP) и немецким спортсменом Александром Зверевым (16-я ракетка мира).
«Как найти баланс между уважением и агрессией? На самом деле, это очень хороший вопрос. В топ-100 не может быть 100 игроков, и все они — лучшие друзья друг друга. Всегда будут какие-то моменты, и всё будет происходить, как, например, между Зверевым и Медведевым. Для нас, игроков, безусловно, было бы проще, если бы мы просто справлялись с этим сами, чтобы это не вышло наружу. Но для фанатов, для публики и для того, чтобы завоевать даже новых поклонников, здорово, когда есть какие-то личности и некоторые вещи случаются и выходят наружу. Теннис — это немного больше, чем просто отбивать мяч. Болельщики восхищаются не только спортом, но и характерами. Если ты можешь показать это до определённого момента, то это положительно для спорта», — цитирует Руне Tennis Majors.
Напомним, конфликт между Зверевым и Медведевым начался после матча на турнире в Монте-Карло. Тогда спортсмен из Германии назвал россиянина самым нечестным игроком в мире, на что Медведев попросил Зверева обратить внимание на самого себя.
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