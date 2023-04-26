Руне — о молодых теннисистах: соперничество было сильнее в юниорах

Датский теннисист, седьмая ракетка мира Хольгер Руне, которому в субботу, 29 апреля, исполнится 20 лет, рассказал о соперничестве с другими молодыми талантами профессионального тенниса.

«На самом деле, соперничество с Карлосом Алькарасом было сильнее в юниорах. Мы играли друг с другом в профессиональном ATP Tour всего дважды. Среди юниоров мы играли, может быть, девять, может быть, десять раз. Конечно, мы хорошо знаем друг друга. Приятно видеть, что такие игроки, как он, Музетти, Синнер, которые в то же время играли среди юниоров, могут достичь такого уровня», — приводит слова Руне издание Tennis Majors.

На этой неделе Карлос Алькарас сохраняет второе место в рейтинге ATP, Лоренцо Музетти в нём 18-й, а Янник Синнер — восьмой.