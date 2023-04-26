Итальянский журналист прокомментировал подготовку Синнера к Уимблдону и «Ролан Гаррос»

Итальянский спортивный журналист телеканала Eurosport Дарио Пуппо поделился мнением о готовности теннисиста Янника Синнера (восьмая ракетка мира) к Уимблдону и «Ролан Гаррос», а также объяснил, чем обосновано решение спортсмена отказаться от турнира в Мадриде.
«Соперничество в теннисе — это не бег на средние дистанции, это не 1500 метров, но и не 10 000 метров. Это марафон. Олимпийский чемпион по десятиборью 2016 года в Рио сказал, что спорт, похожий на его, — это теннис: пока вы играете и тренируетесь, вы также должны заставить свой мозг работать во время матча и сразу после него. Концепция «делать-думать» имеет решающее значение, и это тема, которая вызывает дебаты о Синнере.
Был спор о том, что он не должен ехать в Барселону. На мой взгляд, вместо этого, преодолев дерби с Музетти в Монте-Карло, он был сосредоточен на этом турнире, а затем хотел в Мадрид и Рим. Проиграв Руне в Монте-Карло, он решил поехать в Барселону, потому что был убеждён, что он всё ещё может сделать что-то хорошее, но тогда Синнер не чувствовал себя хорошо. В Мадрид он уже решил не ехать, и это доказательство того, что у него всё в порядке: он больше не гонится за календарём и формой, как в прошлом сезоне, а проводит работу над целями. В Мадриде, кстати, впервые так много дезертиров!
То, что находится между Парижем и Уимблдоном, интересует Синнера, он будет участвовать в немецких турнирах, где он пользуется большим спросом, немецкая публика хочет его увидеть. Решение пропустить Мадрид справедливо, хотя это правда, что «ноль» остаётся в таблице», — приводит слова Пуппо издание OA sport.
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