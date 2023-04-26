Александр Зверев: знаю, каким игроком был прежде, и уверен, что смогу вернуться на вершину

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выразил уверенность, что сможет вновь обрести свою лучшую форму.
«Прошлые крупные победы заставляют меня верить в то, что я могу вернуться к прежней форме. Я способен быть на вершине. Знаю, что вернусь. Знаю, каким игроком был прежде, и уверен, что смогу вернуться. Сколько времени это займёт? Всё зависит от меня и от бога», — приводит слова Зверева Sportskeeda.
Напомним, Зверев восстанавливался после травмы на протяжении семи месяцев и вернулся на корт на Australian Open 2023 года. Немецкий спортсмен примет участие в грунтовом турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 26 апреля по 7 мая. Зверев начнёт путь на турнире со второго круга.
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