Циципас — про Алькараса: он стал для меня большим препятствием

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, как относится к играм против испанского спортсмена, второй ракетки мира Карлоса Алькараса, а также объяснил, как конкуренция способствует мотивации.

«Мне предстоит пройти долгий путь, прежде чем я смогу сравниться с Карлосом Алькарасом. До финала осталось две недели, и единственный способ победить его — тренироваться, чтобы улучшить свою игру. Реальность такова, что Карлос стал для меня большим препятствием.

Он много работает, и это проявляется в таких аспектах, как его гибкость и скорость на корте. Он источник вдохновения, и в некотором смысле я хотел бы быть похожим на него. Чтобы соответствовать его уровню, мне ничего не остается, кроме как посвятить тренировкам часы», — приводит слова спортсмена испанское издание Marca.

В воскресенье, 23 апреля, Стефанос Циципас проиграл финальный матч турнира категории ATP 500, проходившего в Барселоне (Испания), Карлосу Алькарасу. После греческий теннисист назвал испанца примером для подражания.