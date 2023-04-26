Алькарас: любой игрок может выиграть титул в Мадриде. Я не чувствую себя фаворитом

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о состоянии перед стартом турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) и поделился мнением о своём стиле игры.

«Физически я чувствую себя хорошо. Чувствую себя на 100 процентов. Не могу дождаться начала соревнований в Мадриде. С тем уровнем, которого я добился в Барселоне, выиграв титул, я приезжаю сюда с большой уверенностью. Мы все знаем, что адаптироваться к Мадриду трудно, но у нас есть несколько дней до старта. Я действительно не могу дождаться.

Любой игрок может выиграть титул… Я не чувствую себя фаворитом или что-то в этом роде, мы всегда выигрываем матч за матчем.

Не воспринимаю домашний турнир как давление, на самом деле, это полная противоположность. Для меня это мотивация. Приятно видеть так много людей, мне нравится играть перед такой большой толпой, а тем более в Испании. Это действительно большая мотивация. Наше намерение состоит в том, чтобы весело проводить время на корте, а также развлекать гостей. Когда мне удается весело провести время на корте, я играю в свой лучший теннис.

Мой стиль игры очень живой, я делаю разные вещи. Улыбка исходит изнутри, когда я наслаждаюсь собой. С моей командой, когда я чувствую себя расстроенным, мы немного шутим по какому-нибудь поводу, чтобы заставить меня улыбнуться и изменить мой взгляд на матч.

Моя игра не сильно изменилась за последний год. Было время, когда у меня были и хорошие моменты, и не очень. Отличие прошлогоднего Карлоса от нынешнего заключается в зрелости и опыте», — сказал Алькарас пресс-службе ATP Tour.

Напомним, Карлос Алькарас является действующим победителем турнира в Мадриде.