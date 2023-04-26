Тарпищев: все наши ведущие теннисисты должны сыграть на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что несколько теннисистов из России и Беларуси подписали декларации для выступления на Уимблдонском турнире в Великобритании в 2023 году.

«Все наши ведущие теннисисты должны сыграть и на Уимблдоне, и на всех турнирах «Большого шлема». По спортивной части вопросов нет, могут быть только с визами», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее организаторы Уимблдона выдвинули условия допуска спортсменов из России и Беларуси на соревнования. Игрокам запрещено высказывать поддержку СВО и получать финансирование от России и Беларуси или связанных с ними государственных компаний.

Во вторник, 25 апреля, генеральный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон сообщил, что несколько российских и белорусских теннисистов уже подписали декларации для допуска. Сам турнир пройдёт с 3 по 16 июля.