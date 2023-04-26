Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева вышла во второй круг турнира в Мадриде

Мирра Андреева вышла во второй круг турнира в Мадриде
Комментарии

Российская теннисистка, дебютантка турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания), Мирра Андреева одержала победу в матче первого круга. Спортсменка выиграла встречу с представительницей Канады Лейлой Фернандес. Матч завершился со счётом 2-0 (6:3, 6:4).

Это была первая личная встреча спортсменок. Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Андреева выполнила четыре эйса и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Её соперница, Фернандес, в свою очередь, реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету каждой из теннисисток по две двойные ошибки.

Во втором круге Мирра Андреева встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, 14-й ракеткой мира. Матч пройдёт в четверг, 27 апреля. Начало — в 11:00 мск.

Мадрид (ж). 1-й круг
26 апреля 2023, среда. 12:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023