Роджер Федерер приедет на Уимблдон в 2023 году

Швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер посетит Уимблдон в 2023 году.
«Он очень великий чемпион. У нас очень близкие отношения. Я рад сообщить, что Роджер приедет сюда в качестве гостя. Ему всегда рады. И да, мы будем отмечать его достижения соответствующим образом на Уимблдоне в должное время. Об этом мы расскажем позже», — приводит слова главы Всеанглийского клуба Иана Хьюитта Tennis 365.
Роджер Федерер является восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира. В 2022 году спортсмен завершил карьеру без крупных торжеств: теннисист не смог восстановиться к Уимблдону-2022 после травмы, поэтому не выступил на соревнованиях.
Британские СМИ предполагают, что организаторы турнира устроят большое празднование в честь великого швейцарского теннисиста.
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