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Калинская вышла во второй круг Мадрида, обыграв чешку Фрухвиртову

Калинская вышла во второй круг Мадрида, обыграв чешку Фрухвиртову
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Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 62-е место в рейтинге WTA, вышла во второй круг турнира WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменка обыграла Бренду Фрухвиртову — 16-летнюю дебютантку турнира из Чехии. Встреча завершилась со счётом 2-1 (2:6, 6:4, 6:4).

Матч длился 2 часа 2 минуты. На счету Калинской пять из девяти реализованных брейк-пойнтов и 12 двойных ошибок. Её соперница, Фрухвиртова, в свою очередь, выполнила восемь эйсов и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, а также допустила три двойные ошибки.

Мадрид (ж). 1-й круг
26 апреля 2023, среда. 13:45 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 4
         
Бренда Фрухвиртова
Чехия
Бренда Фрухвиртова
Б. Фрухвиртова

Во втором круге Калинская встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, седьмой ракеткой мира. Их матч пройдёт в пятницу, 28 апреля. Начало — в 12:00 мск.

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