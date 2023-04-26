Калинская вышла во второй круг Мадрида, обыграв чешку Фрухвиртову
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Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 62-е место в рейтинге WTA, вышла во второй круг турнира WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменка обыграла Бренду Фрухвиртову — 16-летнюю дебютантку турнира из Чехии. Встреча завершилась со счётом 2-1 (2:6, 6:4, 6:4).
Матч длился 2 часа 2 минуты. На счету Калинской пять из девяти реализованных брейк-пойнтов и 12 двойных ошибок. Её соперница, Фрухвиртова, в свою очередь, выполнила восемь эйсов и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, а также допустила три двойные ошибки.
Мадрид (ж). 1-й круг
26 апреля 2023, среда. 13:45 МСК
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|4
|4
Бренда Фрухвиртова
Б. Фрухвиртова
Во втором круге Калинская встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, седьмой ракеткой мира. Их матч пройдёт в пятницу, 28 апреля. Начало — в 12:00 мск.
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