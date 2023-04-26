Арина Соболенко: раньше я была крайне подавлена после тяжёлых матчей

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко призналась, что стала легче переносить поражения на корте.

«Думаю, мне становится легче, когда я признаю, что проиграла. Это случилось, это уже в прошлом, я усвою урок и буду двигаться дальше. Раньше я была крайне подавлена после тяжёлых матчей, но сейчас я стала немного старше, поэтому понимаю, что ничего страшного, такое бывает. Я просто должна принять поражение и работать над собой. Нужно улучшить то, что не сработало, и стараться сыграть лучше в следующий раз», — приводит слова Соболенко Tennis Up To Date.

Напомним, Соболенко выступит на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Соревнования проходят с 25 апреля по 6 мая. Соболенко начнёт выступление с матча второго круга, в котором белоруска встретится с румынкой Сораной Кырстей.